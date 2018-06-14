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haberi: Valiliğinden ya ilişkin açıklama

haberi... Valiliği, Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınının da bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 20:13
Son dakika haberi: Şanlıurfa Valiliğinden saldırıya ilişkin açıklama

ten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.56 sıralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedilerek, yaralılardan 5'inin milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakını olduğu ifade edildi.

Yaralıların Suruç Devlet Hastanesi ile 'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındığı ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Son dakika haberi: Şanlıurfa Valiliğinden saldırıya ilişkin açıklama
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