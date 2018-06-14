TİKA Japonya’da ilk kez iftar sofrası kurdu

Başkanlığın Japonya'da ilk kez verdiği iftara, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Müslümanlar Derneği Başkanı Amin Tokumatsu, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun ile elçilik çalışanlarının da bulunduğu 500'ü aşkın kişi katıldı.

Tokyo'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nde düzenlenen iftara çok sayıda gayrimüslim Japon da katıldı. Programla ilk kez iftar deneyimi yaşadıklarını dile getiren gayrimüslim davetliler, iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Raşit Alas, yaptığı konuşmada, ramazanın son günleri olmasına rağmen iftar programlarına ilginin eksilmediğini belirterek TİKA'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Nurdun da kurum olarak ilk kez Japonya'da iftar programı düzenlediklerini kaydederek yoğun ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Nurdun, TİKA'nın gelecek yıl da Japonya'da iftar vereceğini söyleyerek Japonya ile yapılacak yeni iş birliği projeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.