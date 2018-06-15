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bayrama hemşehrileriyle girdi

'nı baba ocağı 'ın Kayı köyünde karşılayan Başbakan , anne, baba ve dedesinin mezarlarını ziyaret etti, köylüleriyle bayramlaştı.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 13:01
Başbakan Yıldırım bayrama hemşehrileriyle girdi

'nı baba ocağı 'ın Kayı köyünde karşılayan Başbakan , anne, baba ve dedesinin mezarlarını ziyaret etti, köylüleriyle bayramlaştı.

AİLE FERTLERİYLE KAHVALTI YAPTI

Bayram namazını Refahiye'de kıldıktan sonra Kayı köyüne giden Başbakan Binali Yıldırım, evinde aile fertleriyle kahvaltı yaptı. daha sonra eşi Semiha Yıldırım, kızı Büşra Köylübay, aile üyeleri, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Erzincan milletvekili adayı Süleyman Karaman ile yürüyerek köy mezarlığına gitti.

ANNESİNİN KABRİ BAŞINDA DUA OKUDU

Babası Dursun, annesi Bahar ve dedesi Bekir Yıldırım'ın kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Yıldırım, dua etti, mezarlara su döktü.Köy meydanında vatandaşlarla bayramlaşan Yıldırım, Başbakanlık personeli, koruma ekipleri ve bayram dolayısıyla mesai yapan polis, asker ve sağlık görevlilerinin de bayramını kutladı.

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Başbakan Yıldırım bayrama hemşehrileriyle girdi
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