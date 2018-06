Bu seçim bir asra damgasını vuracak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yalova 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde coşkulu bir kalabalığa hitap etti."İstiklal Harbimizin kahramanı Gazi Mustafa Kemal 'in gözdesi Yalova, sizleri gönülden selamlıyorum" diye konuşmasına başlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:İnşallah 24 Haziran'da demokrasi bayramını kutlayacağız. Biz partimizi milletimizle beraber kurup yola çıktık.İlk girdiğimiz seçim de iktidar olduk. Demokraside, ekonomide ülkemize sınıf atlattık. Önümüze çıkarılan tüm engellerin üstesinden milletimizin desteğiyle geldik.Şimdi ülkemizin gelecek yarım asrına, bir asrına damga vuracak bir seçimin eşiğinde yine beraberiz. Yine bir adım atıyoruz.Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek istiyoruz. Bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur.Biz bu şehrin kıymetini bildiğimiz için geçtiğimiz 16 yılda Yalova'ya 11.5 katrilyon yatırım yaptık. Yalova'yı üniversiteyle kim buluşturdu? Bay öğretmen mi, yoksa bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bugün üniversitemizin 15 bin öğrencisi var. Bay Muharrem diyor ki ben fizik öğretmeniyim. Olabilir, saygı duyarım, ama biz bu üniversiteden nice öğretmenler yetiştiriyoruz.Şehrimize 400 yataklı devlet hastanesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden temelini atıyoruz. Bay Kemal ne diyor, 'Engellileri kendi başına bıraktınız' diyor. El vicdan ya... Yalanı bırakın artık yalanı. Dürüst olun dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor, yalana değil.Osmangazi Köprüsü'nü yaptık, şimdi anında oradan İstanbul'a gidiyorsunuz. Bay Kemal de oradan geçiyor. Ama o köprü istemiyor.İstemiyorsan arabalıyla devam et. '3.Köprü'yü Erdoğan yaptı, dördüncüyü ben yapacağım' diyor. E yap. Adres veremiyor Adam dersini çalışmamış.Cumhurbaşkanı Erdoğan, arife gününde annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.Biz söz verdik mi yaparız.Ne aldatan, ne aldanan olduk. Yok şu kadar para verecem. Ya doğru konuş. Son 16 yılda Yalovalı çiftçilerimize 50 trilyon tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor. Çiftçilerimize bir şey yok diyor. Maliye'ye gel sor. Bizimkiler yalan söylemez, senin gibi değil.(İnce'nin Demirtaş'ı ziyareti) 15 yaşındaki Yasin Börü arkadaşımızı öldürdüler, şehit ettiler. Kim? İçeride bulunan kişinin başını çektiği takım. Biz bunlara nasıl olur da, 'Cumhurbaşkanı adayı oldu, serbest bırakın' diyebilir miyiz. Şu seçim geçsin, adaylık şartlarına tutukluyu da koyacağız. Burası yol geçen hanı mı ya?Ben Kanal İstanbul diyorum, sadece bir kanal olmanın çok ötesinde bir proje. Şu projenin stratejisine ne Kılıçdaroğlu ne İnce'nin kafası basmaz. Bizim derdimiz Boğaz'ı kazalardan kurtarmak. Geçenlerde Elon Musk ziyaretime geldi. Bizimle görüştü. Niye seninle görüşmedi.Beraber bir şey yapabilir miyiz onun için geldi. Şu anda hızla 5 babayiğit çalışıyorlar. Ben kek diyorum, Bay Muharrem keklik anlıyor.Bay Kemal diyor ki ABD'nin bunu iade etmesi lazım ama Bay Muharrem ne diyor ki biri vergici diğeri malum.Bizden Brunson'u vermemizi istediler. Diyorum ki kusura bakmayın dedim. Yargı kararını verir.O karara uyarız. Sizler de FETÖ'yü verin dedim.FETÖ yargıda değil, FETÖ serbest, olay bu kadar basit.KardeşlerımYalova'nın bir milletvekili var. Şu anda Cumhurbaşkanı adayı. Bu kişi dört dönemdir Yalova milletvekili. Partisinde grup başkanvekilliği yaptı, genel başkan adayı oldu. Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Bundan sonra yaparsa AK Parti yapar. Bu milletvekilinin Yalova'ya hayrı dokunmamış. Olsa da yaptığı başka işler var. Edirne'de PKK'nın arkasında olduğu malum partinin genel başkanını ziyaret ediyor. Benim milli, yerli inançlı Yalovalı kardeşim böyle birisini asla desteklemez. 'Bırakın çıksın' diyor. Sizin vatanseverlik diye bir derdiniz yok. Hakkari 'de Bay Kemal bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Şimdi Bay Muharrem de Diyarbakır'da malum partinin desteğiyle miting yaptı. Ama biz bayrağımızla on binlerle miting yapıyoruz.Şimdi biz Türkiye'yi inşa edeceğiz diyoruz ya, onlar yıkacağız satacağız, atacağız diyor. Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikası yaptı. Bunların zihniyeti bu. Ülkeye kontak kapattırıp anahtarları bize verin derler. Ben ne diyorum, millet bahçeleri diyorum. Ben istiyorum ki beton yığınlarından öte millet bahçeleri yapalım. Yalova'nın da olsun çocuk, anne, babalar birlikte yuvarlansınlar.