Kandil’de 27 terör yuvası yerle bir edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Kandil
'e yönelik operasyonun başladığını açıklamasının ardından gözler terör örgütünün Irak'tan başlayıp İran topraklarına kadar uzanan Kandil bölgesindeki irili ufaklı barınma ve üslenme alanlarına çevrildi. Bu bölgede öncelikli hedef arasında 27 kamp bulunuyor. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı verilerine göre, Kandil'in batı cephesindeki kamplar Irak, Doğu cephesindeki kamplar ise İran sınırları içinde yer alıyor. Terör elebaşılarından Murat Karayılan
, Cemil Bayık
, Duran Kalkan
, Ali Haydar Kaytan, Mustafa Karasu, Rıza Altun, Sabri Ok gibi önde gelen isimlerin Doğu Kandil'deki sivil yerleşim alanlarında barındıkları belirlendi. İşte hedefteki o kamplardan bazıları: Kortek Kampı:
120 terörist bulunuyor. Bolê Kampı:
Silah ve mühimmat depoları ile cephanelik var. Kadın teröristlerin üst yapılanması KJB (Yüksek kadınlar topluluğu) yönetim kademesi burada barınıyor. 150 terörist var. Lewcê Kampı:
Gerek yurt içi, gerekse yurtdışı hava harekâtlarında yaralanan teröristlerin tedavi edildiği küçük çaplı ameliyatların yapıldığı kamp. 100 terörist var. Rüstem Kampı:
Sözde kadro okulu adı verilen ideolojik eğitimlerin verildiği kampta 250 terörist barınıyor. Zergelê Kampı
: 200 terörist var Surede Kampı:
250 terörist var. Beleqatê Kampı:
Irak Süleymaniye'deki Helgort Dağında. Kandil'in batı cephesinde kalan tüm kampların lojistik ihtiyacı bu kamp üzerinden karşılanıyor. Sözde 1 tabur ile örgüt elebaşılarından Cemil Bayık barınıyor. 250 terörist var. İRAN TOPRAKLARINDAKİ DOĞU KANDİL Harun Kampı:
3 cephanelik deposu var. 300 terörist barınıyor. Ayhan Kampı:
İran sınırındaki Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Ranya kasabasına yakın noktada. Yüksekova sınır hattından yurda sızmalar bu kamp üzerinden oluyor. 250 terörist var. Hakurk Kampı:
Türkiye-İran sınır hattının birleştiği Irak'ın kuzeyi ile Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinin karşısındaki Zağros dağlarının batısındaki Şekif Dağı eteğindedir. Yaklaşık 350 olan mevcudu TSK'nın 10 Mart'tan bu yana yürüttüğü kara harekâtı sonucu tamamen temizlendi. Bölge şu anda boş. Asos Kampı:
Terör örgütünün Türkiyeİran sınırındaki en önemli kamplarından biri olarak tanınıyor. 200 terörist var. Kani Cenge Kampı:
300 teröristin barındığı belirlendi. KANDİL HARİCİ KAMPLAR Metina Kampı:
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin karşısında, 80 terörist barınıyor. Garê Kampı:
120 terörist var.