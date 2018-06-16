Bahçeli’den flaş Suruç açıklaması "Kanlı ve kahpe saldırı…”

MHP Lideri Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

"TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HEDEF ALMIŞTIR"

Sinan Erdem spor salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli, Suruç'taki saldırıya ilişkin, "Bu alçak terör saldırısı sonucunda 4 kişi hayatın kaybetmiş 8 kişi yaralanmıştır. Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, Türkiye'nin birlik beraberliğini hedef almıştır. Ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, milli birlik ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimiz tuzakları bozacak, terör figüranlarını yerle yeksan edecektir. Suçta teröristler açtığı ateş sonucu hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Şimdi anlaşıldı mı cumhur ittifakı niye önemli, neden hayati ve vazgeçilmez değerde" ifadelerini kullandı.