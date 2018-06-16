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Bir daha Dersim yaşanmayacak Yıldırım: Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz