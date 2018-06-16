İlk kahvaltı cami avlusunda

İstanbul Fatih'te bayram namaz
ının ardından vatandaşlar bir sürprizle karşılaştı. Fatih Belediyesi
, bayram namazı için Fatih Camisi
'ne gelen binlerce vatandaşa kahvaltı ikramında bulundu. Bayram namazını kılan vatandaşlar önce bayramlaştı ardından hep birlikte kahvaltı yaptı. Geleneksel hale gelen bayram kahvaltısında, çorba ve simit ikram edildi. Ramazan ayı boyunca sokak iftarlarında 10 binlerce vatandaşı ağırlayan Fatih Belediyesi, Fatih Camisi avlusunda 2 bin kişilik kahvaltı ikramında bulundu. Ayrıca Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan
camilerinde ise namazlarını kılan vatandaşlara 10 bin kap çorba ikram edildi. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de bayramların birleştirici ve bütünleştirici ruhuna dikkat çekerek tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.