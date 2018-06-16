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’nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR FURKAN NEHRİ FARUK CANBABA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018
PKK’nın en büyük cephaneliği ele geçirildi
Terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerince Hakkâri'nin Dağlıca bölgesinde yapılan operasyonlar sonucu 116 Kalaşnikof, bir doçka, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 keskin nişancı tüfeği, bir bomba atar, bir av tüfeği, 456 el bombası ele geçirildi. Kandil'e yönelik hava harekâtında ise 26 terörist etkisiz hale getirildi. 'ın kırsalında öldürülen iki teröristten birinin bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Hakkâri 'da 2, Kemah'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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PKK’nın en büyük cephaneliği ele geçirildi
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