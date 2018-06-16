PKK’nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

Terör
örgütü PKK
'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerince Hakkâri'nin Dağlıca bölgesinde yapılan operasyonlar sonucu 116 Kalaşnikof, bir doçka, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 keskin nişancı tüfeği, bir bomba atar, bir av tüfeği, 456 el bombası ele geçirildi. Kandil'e yönelik hava harekâtında ise 26 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır
'ın Lice
kırsalında öldürülen iki teröristten birinin bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Hakkâri Çukurca
'da 2, Erzincan
Kemah'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi