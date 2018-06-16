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Son Dakika: 'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Son dakika haberi... ’ta, 11 Haziran'da 'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanıp,  Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde () tedaviye alınan Jandarma Yüzbaşı , bu sabah tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirerek, şehit oldu. Acı haber, şehit Çelebi'nin memleketi 'da yaşayan yakınlarını yasa boğdu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 12:14
Son Dakika: Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

lu Kemal- Hamiyet Çelebi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Jandarma Yüzbaşı , 11 Haziran Pazartesi günü, kırsalında terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralandı.

Şırnak Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Yüzbaşı Çelebi, durumunun ağır olması nedeniyle 'ya sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çelebi, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Acı haber, Yüzbaşı Çelebi'nin tedavisi dolayısıyla 'da bulunan yakınlarına verildi. Çelebi'nin şehit olduğunu öğrenen Erzurum'daki yakınları ve arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Bekar olan şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Erzurum'da toprağa verileceği belirtildi.

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Son Dakika: Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
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