Bunlar kandan beslenen vampir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dün Antalya
'da miting düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi: HAYATLARI TAKOZ SİYASETİ:
Ya bunların hayatları takoz siyasetiyle geçmiş. Konyaaltı Sahil Projesi hizmete girdi değil mi? Memnun musunuz? Bu proje başladığında CHP'liler ne dedi? Sahilime dokunma. İnsan zincirleri oluşturdular. 'İstemezük', 'yaptırmayız', sokağa döküldüler değil mi? Kılıçdaroğlu ile Muharrem neyse buradaki çırakları da aynı. NASIL YAPTIRACAĞIZ GÖRECEKSİN:
Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da aynı şeyi yapıyor. Yaptırmayız diyor Bay Muharrem. Bay Muharrem sen kimsin de yaptırmıyorsun? Biz Kanal İstanbul'u Allah'ın izniyle benim milletim 24 Haziran
'da bu evladına yürü dediği zaman biz Kanal İstanbul'u nasıl yaptıracağız göreceksin. VİZYONLARI 40 BİN ODA:
Türk turizmi ilgili tüm vizyonları ne biliyor musunuz? 40 bin oda. Türkiye'nin yatak kapasitesini 1,5 milyona ulaştığından bunların haberi yok. CHP'ye gönül veren kardeşlerime onu duyurmak istiyorum. Bunlar gerinden nal topluyor, nal. MACRON'A ÇAĞRI:
Yurtdışındaki kardeşlerimiz büyük fedakarlıklar göstererek sandıklara gidiyor. Çektikleri onca sıkıntıya, gördükleri onca baskıya rağmen maşallah iradelerine de çok güçlü biçimde sahip çıkıyorlar. Fransa Devlet Başkanı Macron ile görüştüm. Ona da bu konuları hatırlattım. Bak bizim insanımız orada biraz çile çıkıyor. 'Lütfen demokratik haklarını kullanmada onlara yardımcı olun' dedim. Söz verdi, 'elimizden geleni yapacağız' dedi. SANDIĞIN TELAFİSİ OLMAZ:
Böylesi kritik bir seçimde kesinlikle rehavete kapılamayız. Unutmayın, hemen her şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle 24 Haziran'da Türkiye ile beraber 60 ülkede hep birlikte bayram yapacağımıza inanıyorum. KANDAN BESLENEN VAMPİRLER:
(Suruç'taki olayla ilgili) Bölücü terör örgütü ister siyasi parti ister sivil toplum kuruluşu isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor. Hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor. Daha önce partimizin pek çok mensubunu sırf kendi siyasetlerine uygun hareket etmiyor dişe çocuklarının gözü önünde şehit edenler bir kez daha aynı yola başvurmuşlardır. Bunlar kandan beslenen birer vampirdir. TERÖRİSTLERİN DESTEĞİYLE GELDİ:
53 Kürt kardeşimi bunlar öldürmedi mi? Onları sokağa döken kimdi, bu Demirtaş, Selo. Selo'yu ziyarete Bay Muharrem gitti.Bay Muharrem demek ki siz el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a da yürürsünüz, aynı şekilde böyle bir seçim kampanyasında bir araya gelirsiniz. TARİHE GÖMÜLÜŞLERİNİN MİLADI OLACAK:
Teröristlerin karşısında sus pus olup teröristlerle kahramanca mücadele eden komutanlarımızı ağızlarından köpük saçarak tehdit edenler gırtlaklarına kadar bu pisliğe gömülmüştür. 24 Haziran seçimleri diğer pek çok özelliğinin yanı sıra arkalarındaki kiralık katiller ordusuna dayanarak siyaseti kirletenlerin de tarihe gömülüşünün inşallah miladı olacaktır. HAYVANLAR BİZE HÜDA'NİN EMANETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da ayakları kesilen köpeğin ölümüyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. Hayvanları korumak sadece görev değil, inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda'nın bir emanetidir" ifadesini kullandı. HIZLI TREN VE YENİ HAVALİMANI MÜJDESİ
Antalya'yı
hızlı tren projeleriyle tüm Türkiye ile havalimanı, yat ve liman projeleriyle de tüm dünya ile kucaklaştırarak geleceğe hazırlıyoruz. Konya üzerinden inşa edeceğimiz bir diğer projeyle de Antalya'yı hem Ankara üzerinden Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridoruna hem de Karaman-Adana üzerinden Gaziantep başta olmak üzere güney illerimize hızlı tren ağıyla bağlıyoruz. Şimdi Batı Antalya Havalimanı
'nı yapmak için kolları sıvadık. İnşallah 2022'ye kadar tamamlamayı hedefliyoruz.