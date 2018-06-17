Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'de toplantı alanlarını vurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7'de yayınlanan "İskele Sancak Özel" programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TOPLANTI ALANLARINI VURDUK"

Türkiye'nin burayla beraber Irak'la ilgili gelişmeleri olduğunun altını çizen Erdoğan, şu anda Kandil üzerinde ısrarla durulduğunu aktardı.

Erdoğan, ilk adım olarak 20 uçakla Kandil'de 10 önemli hedefi vurduklarını hatırlatarak, bu hedefler arasında cephanelikler bulunduğunu bildirdi.

CHP'nin Kandil'de kimsenin kalmadığı iddialarına yönelik Erdoğan, "Bunların bilerek konuştukları yok. Neyi biliyor, kimden haber alıyor? Demek ki bunlara FETÖ olayında olduğu gibi herhalde Amerikan istihbaratı bilgi veriyor ona göre konuşuyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan, CHP'nin Kandil'den istihbarat aldıkları yönündeki açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Onu diyorlarsa zaten o daha büyük tehlike. O zaman benim halkımın çok iyi değerlendirmesi lazım. Şimdi Kandil sana böyle bir istihbarat veriyorsa bir, orası boşaltılmadı aslında. Biz işi bırakmadık, istihbaratımız çalışmaları sürdürüyor, bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraber tekrar operasyonlarımızı yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli bunların toplantı alanlarını vurduk. Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir. Öyle bir (konsey) toplantı. Buradan gelmek istediğimiz şey şu, bunların bizim için kimlikleri de önemli tabii. Şu anda biz adım adım bu işin üzerine gidiyoruz. Sincar bizim için neden önemli? Çünkü Sincar bizim için ikinci bir Kandil'dir. Onun için biz Sincar'da da böyle bir şeyi tespit ettiğimiz anda, gereğini yapacağız. Burada MİT'in yoğun bölgeyle ilgili çalışmaları devam ediyor."

Suriye'nin kuzeyinde de aynı şekilde çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, kesinlikle gevşeme olmayacağını vurguladı. İdlib'de de El Nusra'nın belli bir bölümüne karşı bir operasyonu Rusya'nın yaptığını bildiren Erdoğan, "Biz onlara da gerekeni söylüyoruz." dedi.

KANDİL'E KARA HAREKATI

"Kandil'e kara harekatı olur mu?" sorusuna da Erdoğan, "Şimdi Kandil'le bulunduğumuz yer çok çok farklı bir yer. Bizim tabii Kuzey Irak'ta biliyorsunuz bazı üslerimiz var. Bu üslerin güçlendirilmesi lazım. Bunu yaparken de bunu Irak Merkezi Hükümetiyle beraber yapalım istiyoruz." yanıtını verdi.

Erdoğan, Kandil'e yönelik operasyonda vurulanlar arasında önemli isimlerin bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." karşılığını verdi. Erdoğan, daha önce "İyi haberler vereceğim" şeklinde bir cümlesi olduğunun hatırlatılması üzerine, "O işte bu." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Önümüzdeki saatlerde sonuçlarını göreceğiz" şeklindeki ifade üzerine de "Saat veya gün. Belli olmaz, çünkü kolay yerler değil." dedi.