İstanbul çifte bayrama hazır

İstanbul
Yenikapı'da bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi için AK Parti İl Başkanlığı tüm hazırlıkları tamamladı. Yüzbinlerce vatandaşın doldurması beklenen miting alanına dev sahne ve LED ekranlar kuruldu. Miting nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar ulaşıma kapatılacak. Miting için 15 bin polis de görev yapacak. İstanbul, havadan altı polis helikopteri ile denetlenecek ve Deniz Polisi
de görevde olacak. Deniz Polisi, 5 deniz aracı ile tebdir alacak. İstanbul'da 56 zırhlı araç ve 85 TOMA da güvenlik tedbirleri kapsamında hazır bulundurulacak.