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çifte bayrama hazır

EMİR SOMER
EMİR SOMER ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018
İstanbul çifte bayrama hazır
Yenikapı'da bugün saat 17.00'de 'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi için AK Parti İl Başkanlığı tüm hazırlıkları tamamladı. Yüzbinlerce vatandaşın doldurması beklenen miting alanına dev sahne ve LED ekranlar kuruldu. Miting nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar ulaşıma kapatılacak. Miting için 15 bin polis de görev yapacak. İstanbul, havadan altı polis helikopteri ile denetlenecek ve de görevde olacak. Deniz Polisi, 5 deniz aracı ile tebdir alacak. İstanbul'da 56 zırhlı araç ve 85 TOMA da güvenlik tedbirleri kapsamında hazır bulundurulacak.
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İstanbul çifte bayrama hazır
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