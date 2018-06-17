Mehmetçik Kandil’i süpürecek

Mehmetçik PKK
'nın yuvası Kandil
'e doğru ilerliyor. Harekâtın ikinci safhasına geçilmesiyle teröristlerin İran tarafına, güneydeki Mahmur'a, batıdaki Gara ve Basyan bölgelerine kaçabileceği belirtiliyor. Bu kaçışın ikinci Kandil haline gelen Sincar
'a ve oradan da Suriye'nin kuzeyine kadar uzanabileceği değerlendiriliyor.
Terör örgütüne yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar gece-gündüz demeden aralıksız sürüyor. Bayramı ateş hattında geçiren Mehmetçik, yıllardır terör yuvası haline gelen Kandil'i temizlemekte kararlı. Karadan ve havadan koordineli şekilde devam eden operasyonlarda örgüte toplu kayıplar verdirilmeye başlandı. KAÇIŞ YOLLARI DA VURULACAK
Kandil'e yönelik 12 Haziran'da yapılan son hava harekâtında 26 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bu teröristlerden birisinin örgütün sözde bölge sorumlularından olduğu kaydedildi. Harekâtın birinci safhasının tamamlanmak üzere olduğu, 30 kilometre derinliğe inildiği ve sınır terör örgütünün sızmalarına yönelik set oluşturulduğuna dikkat çekiliyor. Harekâtın ikinci safhasında ise Kandil'e yoğun hava operasyonları düzenlenecek. Hedefler havadan yoğun bombardıman ile yumuşatıldıktan sonra Kandil'in içlerine yönelik karadan süpürme harekâtına ağırlık verilecek.
Terör örgütü militanlarının Kandil'e ilerleyen Mehmetçiğe karşı küçük gruplar halinde pusu kurmaya çalıştığı ancak havadan İHA'larla tespit edilen militanların imha edildiği belirtiliyor. Kapsamlı kara harekâtının başlamasıyla da elebaşının Kandil'den kaçmak isteyeceğine dikkat çekiliyor. Afrin'den kaçan teröristlerin Kandil'de de barınamayacağı ve daha güvenli gördükleri kamplara dağılabileceği belirtiliyor.
Teröristlerin kaçma ihtimalini de göz ardı etmeyen Ankara, olası geçiş güzergâhlarını da havadan kıskaca aldı. Kaçmak isterken tespit edilen teröristler havadan etkisiz hale getirilecek. Süpürme harekâtı başladığında terör örgütünün Kandil'in güneyine ve doğudaki İran'a sızmaya çalışması bekleniyor. Ancak burada İran'ın sınırdaki tedbirleri artırması ve örgüte geçit vermemesi durumunda bazı militanların daha güneydeki Mahmur kampına kadar inebilecekleri değerlendiriliyor. SİNCAR'A KAÇABİLİRLER
Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Murat Karayılan
'ın Kandil'e yönelik operasyonun başlamasıyla birlikte Suriye'nin kuzeyine kaçtığına dair haberler kamuoyuna yansımıştı. Örgütün Kandil'den kaçarken ikinci Kandil haline gelen batıdaki Sincar'a yönelmesi de bir diğer güzergâh olarak değerlendiriliyor. Ancak Kandil'in terörden temizlenmesi bir anlamda Sincar'a yönelik baskının artması anlamına gelecek. Teröristlerin bu nedenle Sincar'ın yanı sıra Suriye'nin kuzeyine geçerek PYD/YPG'nin arasına karışabileceği değerlendiriliyor.