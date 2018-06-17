‘Teröristleri toplantıda vurduk’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kanal 7'de yayımlanan "İskele Sancak Özel" programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Kandil'e yapılan operasyon ve üst düzey teröristlerin toplantı sırasında vurulmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: 10 ÖNEMLİ HEDEF VURULDU:
(Kandil) İlk adımda 20 uçakla 10 önemli hedef vuruldu. Bunların arasında cephanelikler de bulunuyordu. 'NEYİ BİLİYOR DA KONUŞUYORLAR
(CHP
'nin Kandil'de kimsenin kalmadığı iddiaları) Bunların bilerek konuştukları yok. Neyi biliyor, kimden haber alıyor? Demek ki bunlara FETÖ
olayında olduğu gibi herhalde Amerikan istihbaratı bilgi veriyor ona göre konuşuyor. İSTİHBARATIMIZ ÇALIŞIYOR:
(CHP'nin Kandil'den istihbarat aldıkları yönündeki açıklamaları) Onu diyorlarsa zaten o daha büyük tehlike. O zaman benim halkımın çok iyi değerlendirmesi lazım. Şimdi Kandil sana böyle bir istihbarat veriyorsa bir, orası boşaltılmadı aslında. Biz işi bırakmadık, istihbaratımız çalışmaları sürdürüyor, bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraber tekrar operasyonlarımızı yaptık. BÜYÜK İHTİMAL ELEBAŞLARI DA VURULDU:
Bu son operasyonlarda, oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Vurulanların arasında terörist elebaşılarının bulunmasını büyük ihtimal görüyorum. Size 'Bir kaç gün içinde iyi haberim var' dediğim buydu. SİNCAR İKİNCİ KANDİL'DİR:
Buradan gelmek istediğimiz şey şu, bunların bizim için kimlikleri de önemli tabii. Şu anda biz adım adım bu işin üzerine gidiyoruz. Sincar
bizim için neden önemli? Çünkü Sincar bizim için ikinci bir Kandil'dir. Onun için biz Sincar'da da böyle bir şeyi tespit ettiğimiz anda, gereğini yapacağız. Burada MİT
'in yoğun bölgeyle ilgili çalışmaları devam ediyor. MENBİÇ PAZARLIĞI OLMADI:
('Menbiç'i al Fırat'ın doğusunu bırak' iddiaları) Menbiç'in böyle bir pazarlığı kesinlikle olmamıştır, bunların hepsi iftiradır. Biz bu tür konularda bir defa öyle kolay kolay pazarlığa oturmayız. Kim adına neyin pazarlığını yapıyoruz? HAZMEDEMİYORLAR:
(Suruç'taki AK Parti
'lilere yönelik saldırı) Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver. Bu yaklaşım artık PKK
'nın alışılagelmiş yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmedemiyorlar" BÜROKRATİK OLİGARŞİYİ YOK EDECEĞİZ:
Bürokratik oligarşiyi, bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz. Bu nereden olacak? İleri demokrasinin perde arkasındaki inşallah uygulama bu olacak. Bunu getireceğiz. KENDİNE REYTİNG SAĞLAYACAK:
(Muharrem İnce
'nin TV'ye çıkma çağrısı) Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?