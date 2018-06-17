‘Yapılan bu hizmetleri görmeyen nankördür’

Hakkâri'de 1994 yılında özel timde görev yaptığı sırada roket saldırısında sağ bacağı koparak gazi olan Er Emin Kuzucular ile yine roket saldırısında gazi olan Uzman Çavuş Süleyman Özdemir, SABAH'a konuştu:
"GATA
'de 8 kişi bir odada kalıyorduk. Bir kişiye refakatçi izni veriyorlardı. İkinciye sandalye bile yoktu. Bugünkü hastaneler ise 5 yıldızlı otel konforunda. Bu hizmetleri görmeyenler varsa onlar kör değil nankördür.
'Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin' diyen dış güçlerin temsilcileri var. Kandil'e mutlaka operasyon gerekiyor. Yılladır hep sivri sinekle mücadele ettik. Bataklığın kurutulması gerekir. Gerekirse biz de hazırız. Cumhurbaşkanımızın bir emri yeter."
Eskiden sadece kestirme yöntemiyle yer tespiti yapıyorduk. Şimdi SİHA ve İHA'larımız var. Kendi mühimmatlarımız var. Kendi silahlarımızı üretemeyip dışa bağımlı kaldığımız günler oldu. Ama bu sorunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aşıldı.
Gezi olayları ile yıkmaya çalıştılar olmadı. 15 Temmuz'da yıkmak istediler o da olmadı. Şimdi ellerinde sadece ekonomi kaldı. Bunu da doları yükselterek yapmaya kalkıyorlar. Türkiye'de Çünkü Türkiye güçlü olursa, Filistin, Kıbrıs, Bosna, Azerbaycan güçlü olur. O yüzden Cumhur İttifakı diyoruz. Git derse gideriz, gel derse geliriz. Biz reisin yayındayız."