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'nün sözde "sıkıyönetim komutanı" hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'daki darbe girişimi sırasında, adı sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede " sıkıyönetim komutanı" olarak eski Çorlu 105. Topçu Alay Komutanı albay Samettin Öremiş'in yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 14:48
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanı hakim karşısında

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Öremiş ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Öremiş, duruşmadaki ifadesinde, günü darbe girişimi destekleyecek nitelikte kimseden talimat almadığını ve kimseye de talimat vermediğini savundu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Öremiş, isnat edilen suçlamaları reddetti.

Darbe girişimini destekleyecek hiçbir eylemde bulunmadığını öne süren sanık Öremiş, "Mal varlığıma tedbir uygulanması talebi adaletle bağdaşmaz. Hakkımda ifade veren veren tanıkların aleyhteki beyanlarını reddediyorum. Aleyhimde beyan veren tanıklar bana iftira atıyorlar. Ben üyesi değilim. Daha önceki ifadelerimde de söyledim. benim darbe girişimi ile ilgili bir ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kuvvetli suç şüphesi barındırdığı ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olamayacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, Öremiş'in tutukluluğunun devamına karar vererek, 25 Haziran'a erteledi.

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FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı" hakim karşısında
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