FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı" hakim karşısında

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Öremiş ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Öremiş, duruşmadaki ifadesinde, 15 Temmuz günü darbe girişimi destekleyecek nitelikte kimseden talimat almadığını ve kimseye de talimat vermediğini savundu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Öremiş, isnat edilen suçlamaları reddetti.

Darbe girişimini destekleyecek hiçbir eylemde bulunmadığını öne süren sanık Öremiş, "Mal varlığıma tedbir uygulanması talebi adaletle bağdaşmaz. Hakkımda ifade veren veren tanıkların aleyhteki beyanlarını reddediyorum. Aleyhimde beyan veren tanıklar bana iftira atıyorlar. Ben FETÖ üyesi değilim. Daha önceki ifadelerimde de söyledim. benim darbe girişimi ile ilgili bir ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kuvvetli suç şüphesi barındırdığı ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olamayacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, Öremiş'in tutukluluğunun devamına karar vererek, 25 Haziran'a erteledi.