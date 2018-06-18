Son Dakika: Hükümetten Almanya'ya Adil Öksüz çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.

Bozdağ açıklamasına şöyle devam etti:

Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir.

'OHAL UZATILMAYARAK KALDIRILABİLİR'

Bozdağ, OHAL'in uzatılmayarak kaldırılabileceğini söyledi.

BEDELLİ ASKERLİK

Bozdağ, bedelli askerlikle ilgili soruyu yanıtlarken de TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirleneceğini ve ona göre adım atılacağını bildirdi.