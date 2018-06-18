Kahraman yüzbaşıyı on binler uğurladı

Şırnak'ın
Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon kapsamında 11 Haziran günü girdiği çatışmada ağır yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33) için memleketi Erzurum
'da dün cenaze töreni düzenlendi. Dün öğle namazına müteakip Narmanlı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aralarında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın yanı sıra on binlerce Erzurumlu katıldı. Başbakan Yardımcısı Akdağ, şehidin annesi Hamiyet, babası Kemal, kardeşleri Muhammet, Mustafa, Harun Çelebi'ye başsağlığı diledi. Şehidin kardeşleri ve ailesi tören boyunca güçlükle ayakta durabildi. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı askeri top aracı ile götürüldüğü Karskapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Defin töreninde şehit için saygı atışında bulunulduktan sonra, Akdağ, şehidin naaşına sarılı Türk bayrağını "Şehit olduğu bu bayrak hatırına, Allah ve peygamber hatırına mekanı cennet olsun" diyerek baba Kemal Çelebi'ye takdim etti. ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi ile Hakkari'de roket saldırısı sonucu şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın ailelerine birer taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.