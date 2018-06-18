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saldırısının katil zanlısı tutuklandı

Giriş Tarihi: 18.6.2018
Suruç saldırısının katil zanlısı tutuklandı
'nın ilçesinde 'lilere yönelik düzenlenen saldırıda, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın katil zanlısı olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı. 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı saldırıyı soruşturan cumhuriyet savcıları, bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yürüttükleri çalışmayı tamamladı. Bu kapsamda Mehmet Şah Yıldız'ı silahla öldüren kişinin, Fadıl Şenyaşar olduğu belirlendi. Olayda hafif yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Şenyaşar, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şenyaşar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Suruç saldırısının katil zanlısı tutuklandı
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