Suruç saldırısının katil zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde AK Parti
'lilere yönelik düzenlenen saldırıda, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın katil zanlısı olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı. 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı saldırıyı soruşturan cumhuriyet savcıları, bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yürüttükleri çalışmayı tamamladı. Bu kapsamda Mehmet Şah Yıldız'ı silahla öldüren kişinin, Fadıl Şenyaşar olduğu belirlendi. Olayda hafif yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Şenyaşar, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen
Şenyaşar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.