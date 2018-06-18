Terör örgütünün kararttığı hayatlar

KIZIMI GÖZLERİMİN ÖNÜNDE YAKTILAR
Küçükçekmece'de 8 Kasım 2009'da dershaneden evine gitmek için bindiği belediye otobüsüne terör örgütü PKK
mensuplarınca molotofkokteyli atılması sonucu yüzünde kollarında va bacaklarında yanıklar oluşan, olaydan 28 gün sonra da hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser'in ailesi, hâlâ olayın acısını yaşıyor. RÜYALARIMA GİRİYOR
Kızını dershane dönüşünde evine götürmek için durakta beklediği sırada, teröristlerin ellerindeki molotofkokteylini otobüse doğru attıklarını ve molotofkeylinin isabet etmesi nedeniyle kızının gözlerinin önünde yanmaya başladığını anlatan Baba Zübeyir Eser, "Kızım elleriyle yüzünü kapatmış, 'baba beni kurtar' diye bağırıyordu. Yanıcı madde üzerinde yanıyordu. Ceketimi çıkardım üzerine vurdum ama sönmedi. Yoldan geçen vatandaşlardan biri aracından yangın söndürme tüpünü aldı, geldi de söndürebildi. Kızım gözlerimin önünde yandı" dedi. Kızının teröre kurban gittiğini anlatan baba Eser, "O hali bazen gözlerimin önüne geliyor, rüyalarıma bile giriyor. 17 yaşındaki kızımı benden kopardılar" diye konuştu. 25 YILLIK EVLAT NÖBETİ Kastamonu
'nun Araç ilçesine bağlı Avlacık köyünde yaşayan Sadık (85) ve Huriye Tokat (80) çiftinin 8 çocuğundan Selahattin Tokat, 1993'te Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Şehidin naaşını köydeki evlerinin yanındaki bahçeye defneden aile, oğulları bayramda "yalnız" kalmasın diye hasta olmalarına rağmen köyü terk etmiyor. Baba Sadık Tokat, "Hastalandım, Ankara'ya gittik, anjiyo yaptılar. 10 gündür burada yoktum. 'Hasta halinle gitme' dediler ama biz duramadık. Arife günü geldik. Gelir gelmez önce mezarın başına durduk. O bayramı yalnız geçirmesin ziyaretini yapalım diye duramadık köye geldik. Hiçbir bayramda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da" dedi.
Anne Huriye Tokat ise "Oğlum hâlâ canlı gibi. Her gün fotoğrafını siliyorum. Vursunlar PKK'yı. Kandil kurursa bizim içimiz rahatlar" diye konuştu. PKK AİLEMİZİ YUVAMIZI DAĞITTI Muş
'ta yaşayan Şahin ailesinin hayatı, babaları Mehmet Ziya Şahin'in Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Alaca köyünde 1991'de PKK'lı teröristlerce kaçırılarak katledilmesiyle dağıldı. Köylerinden ayrılmak zorunda kalan aile, Babalar Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla 8 kilometre yürüyerek ulaştıkları köyde babalarının mezarını ziyaret ederek dua etti. Şahin'in oğlu Fikret Şahin, "Babam devletine milletine ve bayrağına bağlı bir insandı. Bunun için babamı öldürdüler. Terör ailemizi yıktı, yuvamızı dağıttı" dedi. OSMANİYE'DEN TSK'YA DESTEK
Terörle mücadelede bugüne dek 256 evladını şehit veren Osmaniye
'deki aileler, TSK'nın Kandil'e yönelik başlattığı operasyona büyük destek veriyor. Van'da 1997'de şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Işıkbol'un babası Battal Işıkbol, "Kandil'e başlatılan operasyon tüm şehitlerin kanının yerde kalmaması için yapılan bir harekattır. Yapılan operasyonun sonuna kadar yanındayız. Gerekirse çocuklarımızın yerine göreve gitmeye hazırız" diye konuştu.