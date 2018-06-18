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Başkanı 'den son dakika açıklaması... İşte yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı!

Başkanı Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 17:13 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 17:14
YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması... İşte yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı!

Başkanı , "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar." dedi.

YSK Başkanı Güven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güven, "(Sandıkların taşınması) Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724." bilgisini paylaştı.

"ŞEFFAFLIK ADINA BUNU DÜNYADA İLK YAPAN BİZİZ VE ÇOK GÜVENLİ BİR SEÇİM YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM"

YSK Başkanı Güven, "Mahalledeki sandık sonuç tutanağının geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum." dedi.

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YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması... İşte yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı!
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