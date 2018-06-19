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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: 'nin adayı nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor

Bozdağ, "Bakın 'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 16:25
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: CHP'nin adayı nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bakın 'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor. Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah seçimden sonra da aynen devam ederler. Çünkü seçimlik olmaması lazım." dedi.

"HEP BERABER DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTİYORLAR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hep beraber Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Şimdi CHP kalkmış propaganda yapıyor, 'her CHP'li aile oyundan birini 'ye versin', baraj riski varmış. Ben Çandır'da CHP'ye oy vermiş bütün kardeşlerimin vicdanlarına soruyorum; 'nın uzantısı HDP'nin meclise girmesini için tehlike ve tehdit olarak görmeyen ama 'nin, sizin evlatlarınızın meclise girmesini tehlike ve tehdit olarak gören bir CHP, Atatürk'ün, İnönü'nün CHP'si olabilir mi?" diye konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: CHP'nin adayı nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor
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