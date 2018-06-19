Başbakan Yardımcısı Bozdağ: CHP'nin adayı nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bakın CHP'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor. Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah seçimden sonra da aynen devam ederler. Çünkü seçimlik olmaması lazım." dedi.

"HEP BERABER DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTİYORLAR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hep beraber Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Şimdi CHP kalkmış propaganda yapıyor, 'her CHP'li aile oyundan birini HDP'ye versin', baraj riski varmış. Ben Çandır'da CHP'ye oy vermiş bütün kardeşlerimin vicdanlarına soruyorum; PKK'nın uzantısı HDP'nin meclise girmesini Türkiye için tehlike ve tehdit olarak görmeyen ama AK Parti'nin, sizin evlatlarınızın meclise girmesini tehlike ve tehdit olarak gören bir CHP, Atatürk'ün, İnönü'nün CHP'si olabilir mi?" diye konuştu.