Bu milletimizin beka mücadelesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Ordu 19 Eylül Stadı'nda miting düzenledi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Siyasetimize yalanı, iftirayı, manipülasyonu asla bulaştırmadık. Üç beş oy uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkar olmada aradık.Utanmadan, sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem ben antrenmanlıyım, antrenmanlı. Hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 16 yıl futbol oynadım, 40 yıl siyasette tecrübem var. Biz bugüne kadar işte şu topluluğu gördüğümüz zaman aldığımız sinerji bizi yormaz. Ama sen daha başlamadan bittin, bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki.Biz millet kıraathanelerinde çay, simit, kahve, kek verilecek diyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Zaten bundan sonra pek de cevap vermeye değmezsin. Zira beş gün kaldı. Beş gün sonra benim milletim defterinizi dürecek.Diyor ki 'Ben daha gelmeden yaptım'. Ne yaptın ya? Neymiş, OHAL 'i 48 saat içinde kaldıracakmış. Ben doğru konuşuyorum, sen yalanı konuşuyorsun. Biz iktidara geldik, bir ayda OHAL'i kaldırdık. Şimdi ise yeni dönemde terörle mücadelenin gereği olarak inşallah OHAL'i süre bittiğinde kaldıracağız.: Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bay Kemal, 'İran ile anlaştınız mı, görüştünüz mü' diyor. Bay Muharrem sen bu işi bilmiyorsun, bu mücadele nasıl olur bilmiyorsun.Biz Afrin'e girerken siz ne dediniz, usta, çırak. "Afrin'e girmek doğru değil" dediniz. "Cerablus'a, Irak'a girmek doğru değil" dediniz. Girdik mi? Şu an itibariyle Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi biz etkisiz hale getirdik. 3 bin Cerablus'ta DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Şu anda da Kandil'e operasyonlar yapıyoruz. İlk operasyonda 20 uçakla 10 önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda bunların lider kadrolarını vurduk. Irak'ta, Kandil'de vurduk. Durmak yok, yola devam.Biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Biz icazeti milletimizden aldık ve yola devam ediyoruz. 'Menbiç'ten terör örgütleri çıkacak' dedik. Başladı mı çıkmaya? Şu anda devriye gezme olayı başladı. Niye? İş bilenin kılıç kuşananın. Muharrem İnce 'nin, başörtüsü bile değil, bere takan bir TRT kameramanı hanımefendi için Meclis'te soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara.Bunun bir de şairlik yönü varmış. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım. Gençler bu şiir kitabında nelerin olduğunu çok iyi görecekler. Bunun da ne denli istikamet üzere olduğunu görecekler. Bu milleti kimse aldatamayacak.Oy, bu milletin darbe savarıdır. 24 Haziran 'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sistemine çakılmış son çivi olacaktır. Çarşamba, perşembe iki önemli programım var televizyonlarda. Yeni yönetim sistemini açıklayacağım. Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda çok ciddi hazırlık içinde. Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerinin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz... Çevrecilik bizim işimizdir. Bu solcular çevreden anlamaz. Bunlar bol bol ağaç keserler. Hayvanları bunlar sakata çıkarırlar. Anlamaz bunlar bu işten.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kampanya reklamını 'ZümrüdüAnka' etiketiyle sosyal medya hesabında paylaştı.24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz. Şu anda biz öyle bir mücadele veriyoruz ki ben asil milletime, CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. HDP'ye, Saadet'e gönül verenlere, sözde İyi Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum. Gelin, lütfen dikkatli olalım. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu beka davasındaki mücadelemizde sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Biz diyoruz ki er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız.Sandığın kazası olmazBIZI döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. Aman ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. Dönem rehavete kapılma değil, iradenize sahip çıkma dönemidir. Gün bahane bulma değil, sandığa damga vurma günüdür. Hemen her şeyin kazası olur, ama sandığın kazası olmaz. İş işten geçtikten sonra ahların, 7 Haziran'da olduğu gibi, vahların, keşkelerin hiç kimseye bir faydası dokunmaz.MENBİÇ'İ boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Bölücü terör örgütünün Menbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Menbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. (Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi) Yapılan görüşmeler sonucunda onlar Fırat'ın doğusuna gitmeye başladılar. Batısında da biz Rusya, İran beraber çalışıyoruz. Orada da yine aynı şekilde kararlıyız.