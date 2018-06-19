Erdoğan’ın projeleri var muhalefetin ise yalanları

Seçime
sayılı günler kala SABAH seçim kürsüsüne konuşan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Yenikapı'da düzenlenen İstanbul mitinginde sıraladığı projeleri değerlendirdi. İşte görüşler: KAYSERİ- Mümin İlbay (48):
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler yaptığı ortada. Şimdi yeni projeler de açıklandı. Amerika ve İngiltere'deki parklardan daha büyük millet bahçesi yapılacak. CHP'nin elle tutulur hiçbir projesi yok. SİVAS- Refika Çakmak (35):
2002'den bu yana AK Parti
projeleri ile tüm dünyaya örnek oluyor. 24 Haziran seçimleri için muhalefet proje bile üretemiyor. En büyük vaatleri yapılan projeleri yıkmak. BARTIN-Hasibe Kalafat (47):
Muhalefetin tek hedefi, yakmak, yıkmak, durdurmak. Bu zihniyet zaten 24 Haziran'da sandıkta dersini alacak. ÜLKEYE ÇAĞ ATLATACAK ARDAHAN- Sürmeli Kılıç (65):
CHP'nin ülke yönetecek kadrosu yok. Halk söylediklerine itibar etmiyor. Sadece 'Erdoğan gitsin' diye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanının projeleri ülkeye çağ atlatacak. BATMAN - Kadir Dağdelen (25):
Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar ne vaat etmişse hepsini fazlasıyla yerine getirdi. Muhalefetin adayları onca hizmeti onca hayata geçirilmiş projeleri görmeyecek kadar kör olmuşlar. ELAZIĞ- Necati Özdemir (58):
Eskiden devlet adamlarımız yurt dışına gittiği zaman onları karşısında muhatap bile kabul etmeyen dünya bugün Cumhurbaşkanımıza danışarak 'Biz bu işi nasıl yapalım' diyorlar. Bu önemli bir gösterge. SİİRT- Bahattin Erdoğan (59):
Bizler geçmişte çok sıkıntılar çektik. Ben rahmetli annemi SSK'ya götürdüğüm zaman tane ile hap veriyorlardı. Şimdi sağlıkta yapılanları, yolları, köprüleri, tünelleri, viyadükleri görüyorum. İşte hizmet bu. ŞIRNAK-SİLOPİ -Şeref Birlik (38):
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı projelerin hepsini hayata geçireceğine inanıyorum. Muhalefet yalan-dolan üzerine siyaset yapıyor. Furkan NEHRİ-Faruk CANBABA-Mehmet AVŞAR- Ali ALTUNDAŞ- Nezir GÜNEŞ - Vedat YETİK-Davut AĞAH-Lütfü YALGI- Musa DÜZENCİ- Mehmet DEMİRHAN -Necdet ÇAKIR - Özgür ÖZDEMİR- Züleyha BAŞKIRAN- Akif YAMAN / SABAH