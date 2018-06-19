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Erdoğan’ın projeleri var muhalefetin ise yalanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaatlerini değerlendiren vatandaşlar: Projeleri ortada. Diğer adayların elle tutulur hiçbir projesi yok. Tek vaatleri yapılanı yıkmak

Giriş Tarihi: 19.6.2018
Erdoğan’ın projeleri var muhalefetin ise yalanları
Seçime sayılı günler kala SABAH seçim kürsüsüne konuşan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Yenikapı'da düzenlenen İstanbul mitinginde sıraladığı projeleri değerlendirdi. İşte görüşler:
KAYSERİ- Mümin İlbay (48): Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler yaptığı ortada. Şimdi yeni projeler de açıklandı. Amerika ve İngiltere'deki parklardan daha büyük millet bahçesi yapılacak. CHP'nin elle tutulur hiçbir projesi yok.
SİVAS- Refika Çakmak (35): 2002'den bu yana projeleri ile tüm dünyaya örnek oluyor. 24 Haziran seçimleri için muhalefet proje bile üretemiyor. En büyük vaatleri yapılan projeleri yıkmak.
BARTIN-Hasibe Kalafat (47): Muhalefetin tek hedefi, yakmak, yıkmak, durdurmak. Bu zihniyet zaten 24 Haziran'da sandıkta dersini alacak.

ÜLKEYE ÇAĞ ATLATACAK
ARDAHAN- Sürmeli Kılıç (65): CHP'nin ülke yönetecek kadrosu yok. Halk söylediklerine itibar etmiyor. Sadece 'Erdoğan gitsin' diye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanının projeleri ülkeye çağ atlatacak.
BATMAN - Kadir Dağdelen (25): Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar ne vaat etmişse hepsini fazlasıyla yerine getirdi. Muhalefetin adayları onca hizmeti onca hayata geçirilmiş projeleri görmeyecek kadar kör olmuşlar.
ELAZIĞ- Necati Özdemir (58): Eskiden devlet adamlarımız yurt dışına gittiği zaman onları karşısında muhatap bile kabul etmeyen dünya bugün Cumhurbaşkanımıza danışarak 'Biz bu işi nasıl yapalım' diyorlar. Bu önemli bir gösterge.
SİİRT- Bahattin Erdoğan (59): Bizler geçmişte çok sıkıntılar çektik. Ben rahmetli annemi SSK'ya götürdüğüm zaman tane ile hap veriyorlardı. Şimdi sağlıkta yapılanları, yolları, köprüleri, tünelleri, viyadükleri görüyorum. İşte hizmet bu.
ŞIRNAK-SİLOPİ -Şeref Birlik (38): Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı projelerin hepsini hayata geçireceğine inanıyorum. Muhalefet yalan-dolan üzerine siyaset yapıyor.

Furkan NEHRİ-Faruk CANBABA-Mehmet AVŞAR- Ali ALTUNDAŞ- Nezir GÜNEŞ - Vedat YETİK-Davut AĞAH-Lütfü YALGI- Musa DÜZENCİ- Mehmet DEMİRHAN -Necdet ÇAKIR - Özgür ÖZDEMİR- Züleyha BAŞKIRAN- Akif YAMAN / SABAH
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Erdoğan’ın projeleri var muhalefetin ise yalanları
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