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Erdoğan’ın projeleri var muhalefetin ise yalanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaatlerini değerlendiren vatandaşlar: Projeleri ortada. Diğer adayların elle tutulur hiçbir projesi yok. Tek vaatleri yapılanı yıkmak

Giriş Tarihi: 19.6.2018