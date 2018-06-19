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'deki terör operasyonunda 12 kişiye gözaltı

'de bölücü terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 11:49
İzmir'deki terör operasyonunda 12 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü 'ya yönelik olarak bu sabah operasyon yaptı. Kent merkezi başta olmak üzere Urla, Menemen, Torbalı ve Dikili ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'deki terör operasyonunda 12 kişiye gözaltı
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