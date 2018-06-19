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merkezli dev operasyonu

merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine () yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 124 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 07:48 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 08:03
Konya merkezli dev FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

- Üst rütbedeki örgüt mensuplarına "genel müdürlük" yapanlar var

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden bazılarının, general gibi üst rütbedeki subaylara "genel müdür" pozisyonunda mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, içindeki askeri personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.

Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

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Konya merkezli dev FETÖ operasyonu
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