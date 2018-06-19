ÖSYM'den son dakika sağlık personeli açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.

İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLADI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2018/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 19 Haziran 2018 tarihinde saat 15.15'den itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." bilgisi paylaşıldı.

123 BİN 65 KİŞİ BAŞVURMUŞTU

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri ise 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında alınmıştı. 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için 123 bin 65 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.