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Saadet Partisi'nden 'ye katıldılar

Saadet Partisi merkez Başkanı ve üyeleri, partilerinden istifa ederek 'ye katıldı. İstifa eden kadın kolları başkanı Sultan Sürücü Erbek, "Yapılan ittifaktan dolayı son derece rahatsız oldum. Aynı safta bulunmak istemedim" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 23:44 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 23:51
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katıldılar

Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen programda, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu ve AK Parti Başkanı Gülbahar Mavidemir, Saadet Partisi'nden, AK Partiye geçen Erbek ile üyeler Bahar Adin, Meryem Ünlü ve Tuba Atlı'ya rozet taktı.

AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, programda yaptığı konuşmada, kadınlara hayırlı olsun temennisinde bulundu. Eri, şöyle konuştu:

"İnsan bazen yanlış yerde durduğunu birden fark eder. Yanlış trene ve istikamete gittiğini fark eder ve ilk durakta inmeye çalışır. Bu kardeşlerimiz de Saadet Partisi'nin geçmişteki misyonunu bilerek ve o misyonun devam ettiğini zannederek aralarına katıldılar. Ama Saadet Partisi'nin bu seçimdeki tercihinden dolayı, yanlış yerde duruşundan dolayı bu kardeşlerimiz orada kalmayı içlerine sindiremediler. İlk fırsatta ayrılarak aramıza katıldılar. Hoş gelmişler, sefa getirmişler."

Erbek ise ekibiyle birlikte istifa ederek AK Parti'ye katılmak istediklerini söyledi.

Saadet Partisi'nin ittifakından rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Erbek, "Yapılan ittifaktan dolayı son derece rahatsız oldum. Aynı safta bulunmak istemedim. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katıldılar
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