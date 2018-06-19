Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 3'ü firari, 31'i tutuksuz 34 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirildiği duruşmada, görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, gelen belgelere diyecek bir şeylerinin bulunmadığı belirterek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Sanık avukatları da dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması ve gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Söz verilen sanıklar da bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını kaydetti.

Dijital materyal raporunun beklenmesine, 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.