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nın şüphelisi 'ye geçmek isterken yakalandı

aziantep'te iki gün önce çıkan nın zanlısı li, ülkesine geçmek isterken gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Oğuzeli ilçesine bağlı Şimşik Piyade Hudut Karakolu ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isteyen bir kişinin tespit edildiği, yapılan kimlik kontrolünde de şahsın 3 kişinin öldüğü olayın zanlısı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 16:28
Silahlı kavganın şüphelisi Suriye'ye geçmek isterken yakalandı

'te çıkan nın firari zanlısı sınırında yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuzeli ilçesine bağlı Şimşik Piyade Hudut Karakolu ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isteyen bir kişi tespit etti.

GAZİANTEP'TE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Söz konusu kişiyi yakalayan ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde, Suriye uyruklu M.H'nin Gaziantep'te önceki gün yaşanan silahlı kavganın firari şüphelisi olduğu belirlendi.

İŞLEMLERİ YAPILARAK...

Şüpheli M.H, işlemleri yapılmak üzere Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde iki gün önce çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

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Silahlı kavganın şüphelisi Suriye'ye geçmek isterken yakalandı
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