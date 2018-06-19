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Başkanı Kahraman, Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu

Başkanı , 26. yasama yılının sona ermesi nedeniyle görev süresi biten tüm milletvekillerine gönderdiği mektuba karşı yazdığı cevapta, "kendisine hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında kamu görevlisine hakaretten suç duyurusunda bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 17:30
TBMM Başkanı Kahraman, Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu

Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç'ın Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Nazlıaka'nın Başkanı Kahraman'a hakaret ve sövme şeklinde beyanlarda bulunduğu ve Kahraman'ı başka ülkelerin çıkarlarına hizmet eden birisi olarak yansıtmaya çalıştığı belirtildi.

Hakaret ve sövme şeklinde beyanları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan milletvekili Nazlıaka

AĞIR HAKARETLER...

Nazlıaka'nın beyanlarının topluma örnek olması gerekirken, incelendiğinde "ağır hakaretler" içerdiğinin görüldüğü bildirilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Kişilik haklarınının korunmasına ilişkin ilkeler gözetilmeden, eleştiri görüntüsü verilerek, kendi siyasi kimliğini ve müvekkilimizin konumunu dayanak yapmak suretiyle, nasıl olsa bu bu sözlerin bir siyasinin diğer bir siyasiye söylediği sözler olarak kabul edileceğinden hareketle, hakarete varan değerlendirmede bulunulması ne eleştiri olarak ne de düşünce açıklaması olarak nitelenemez. Zaten şüpheli de bunun bilincindedir. Amacı, müvekkilime hakaret etmenin yanında içinde bulunduğu siyasi ortamdaki konumunu koruma çabasıdır."

Dilekçede, Nazlıaka hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan kamu davası açılması istendi.

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TBMM Başkanı Kahraman, Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu
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