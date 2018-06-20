Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 24 Haziran seçimleri öncesi son anketler! Cumhur İttifakı'nın ve Ak Partinin oy oranı

leri öncesi ler! 'nın ve nin

tarihi lerine gitmeye hazırlanıyor. Artık seçimlere bir kaç gün kaldı ve anket şirketleri 24 Haziran 2018 için sonuçlarını açıkladı! , Adalet ve Kalkınma Partisi (), Milliyetçi Hareket Partisi () oyları son seçim anketinde ne kadar sorusu cevap buldu. Millet İttifakı'nda bulunan , İyi Parti, Saadet Partisi ...  İşte merakla beklenen 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri anket sonuçları!

Giriş Tarihi: 20.6.2018 02:17 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 02:23
24 Haziran seçimleri öncesi son anketler! Cumhur İttifakı'nın ve Ak Partinin oy oranı

Tarihi ler için son viraja girildi. 2018 seçimlerine katılacak olan partilerin yle açıklanmaya başlandı. Adil Gür kamuoyu araştırmaları ile ilgili: "Bundan 2-3 hafta önce bir gazetede röportaj yaptım. 1 ay önce verdiğim röportaj hala haber olarak duruyor orada. 1 ay önce ne diyorsak oradayız. 'de son yıllarda yapılan tüm hayati seçimlerin hepsi çekişmeli ve başabaş geçiyor. Bir çok değişkeni bilmemiz lazım." dedi. Bir çok şirketin yapmış olduğu seçim anketlerine göre , Millet İttifakı'nı karşı ipi göğüslemiş şekilde. İşte sonuçları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
24 Haziran seçimleri öncesi son anketler! Cumhur İttifakı'nın ve Ak Partinin oy oranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN