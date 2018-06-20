24 Haziran seçimleri öncesi son anketler! Cumhur İttifakı'nın ve Ak Partinin oy oranı

Tarihi seçimler için son viraja girildi. 24 Haziran 2018 seçimlerine katılacak olan partilerin oy oranları seçim anketleriyle açıklanmaya başlandı. Adil Gür kamuoyu araştırmaları ile ilgili: "Bundan 2-3 hafta önce bir gazetede röportaj yaptım. 1 ay önce verdiğim röportaj hala haber olarak duruyor orada. 1 ay önce ne diyorsak oradayız. Türkiye'de son yıllarda yapılan tüm hayati seçimlerin hepsi çekişmeli ve başabaş geçiyor. Bir çok değişkeni bilmemiz lazım." dedi. Bir çok şirketin yapmış olduğu seçim anketlerine göre Cumhur ittifakı, Millet İttifakı'nı karşı ipi göğüslemiş şekilde. İşte son anket sonuçları...