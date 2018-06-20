Başbakan'dan engelli çalışanlar açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım kamuda çalışan engelliler hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "2002 öncesi devlette çalışan engelli sayısı 5 bin iken, 2017 sonunda yani 15 yıl sonra 51 bin 814'e çıktı. 10 kattan fazla artış var, buna özel sektördeki engelli çalışanı da kattığımızda sayı 150 bini geçiyor. Kamu ve özel sektörde çalışanların toplam sayısının yüzde 3'ü kadar engelli çalışma mecburiyeti getirdik. Engellilere yönelik istihdam politikası sonucunda sayı, kamuda 50 binin ve özel sektörde 100 binin üzerine çıkmış durumda" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: "2017 yılında 500 bin ağır engelliye evde bakım ödemesi olarak toplam 6 katrilyon ödeme yaptık, helali hoş olsun. Yine bir milyon 300 bin yaşlı ve engelliye 5 katrilyon 300 trilyon tutarında kaynak aktardık. 2017 sonu itibarıyla evde sağlık hizmetinden yararlanan engelli sayısı 856 bini buldu. 204 özel bakım merkezinde kalan 15 bin engellimizin bakım ücretini de devlet veriyor."