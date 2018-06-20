Birlikte yaşamanın ‘ama’sı olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Vefa Buluşması'na katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki toplantıya, AK Parti geleneği içinde faaliyet göstermiş teşkilat mensubu kadınlar katıldı. Emine Erdoğan, aralarında Mukaddes Çıtlak, Hatice Uysal, Hatice Sayan, Leman Aksay, Ayfer Yaman, Şeyma Döğücü'nün de bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Dostluklar sınandıkça güçlenir. Biz, sınamanın en büyüğünü, ölümle burun buruna geldiğimiz 15 Temmuz'da yaşadık. Hakiki dostlarımızla ve elbette milletimizin dostluğuyla aydınlandı o sabah. Bugün siyasetin dili, milletin diliyle bütünleşti. Milletin hissiyatı siyasete taşındı. Artık devletimizin kapısı milletimize ardına kadar açık... Milletimiz şu anda yatağını bulmuş bir ırmak gibi, büyük bir deryaya akıyor. Türkiye'nin tarihi misyonu yeniden canlanıyor. Vatan ve millet sevgisi hesap, kitap istemez. Kardeşçe ve birlik içinde yaşamanın 'ama'sı olmaz."
Emine Erdoğan, Vefa Buluşması'na ilişkin Twitter paylaşımında da "Yasaklara karşı sabır ve özveriyle elde ettiğimiz haklar, kabul olunmuş dualarımızdır" ifadesini kullandı.