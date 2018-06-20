‘Bunlarda hayır yok, gelecek yok’

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Samsun
'da binlerce partiliye seslendi. CHP'nin terör ve teröriste verdiği destekle Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlattığını söyleyen Bahçeli şöyle konuştu:
CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet'in altını dinamitlemekle uğraşıyor. Biz bağımsızlık diyoruz, zillet ittifakı bağımlılığa ve tutsaklığa hizmet ediyor. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz.
Emperyalizm ne diyorsa CHP, İP, HDP tekrar etmektedir. Pensilvanya neyi konuşsa bu karanlık zihniyetler aynen tatbikin peşine düşmektedir. 24 Haziran'da bu ittifaktan birisi hasbelkader ikinci tura kalırsa FETÖ'nün 15 Temmuz'da yarım bırakmak zorunda kaldığı işgal girişimi yeniden tutunacak zemin bulacaktır. Bu itibarla 24 Haziran'ın telafisi yoktur. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Erdoğan olacaktır.