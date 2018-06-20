Canımızı versek de üstesinden geliriz

Siirt Eruh'ta PKK
mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu Trabzonlu J. Uzm. Çvş. Bahattin Başan şehit oldu. Hakkâri'de askeri konvoya yönelik yapılan roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı şehit Baştan memleketi Trabzon'a silah arkadaşlarının ellerinde uğurlandı. Trabzon'un Düzköy ilçesinde annesiyle yaşadığı öğrenilen ve 11 kardeşi olan Baştan operasyon öncesi, sosyal medya hesabından "Gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği görüldü. Şehit Baştan'ın bir başka mesajında da "Canımızı versek terörün üstesinden geliriz" diye yazdığı ortaya çıktı. Şehidin annesi Emine Baştan," Oğlumla gurur duyuyorum. Vatanımız sağ olsun" dedi. Sekvan KÜDEN-Davut AĞAH-Ahmet KAVAK-Özgür ÖZDEMİR