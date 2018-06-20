Dumlupınar’ın son tanığı vefat etti

NATO
tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar
denizaltısının hayatta kalan son gazisi olan emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış (96), Mersin
'in Silifke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklarına yenik düştüğü belirtilen Akış, her yıl gittiği Kocaeli'deki anma törenlerine bu yıl sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı. Dumlupınar'ın güvertesindeki ve köprü üstündeki 5 asker kazadan sağ kurtulurken, dışarıya çıkamayan 81 personel şehit düşmüştü.