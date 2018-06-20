Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dumlupınar’ın son tanığı vefat etti

’ın son tanığı vefat etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018
Dumlupınar’ın son tanığı vefat etti
NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan denizaltısının hayatta kalan son gazisi olan emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış (96), 'in Silifke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklarına yenik düştüğü belirtilen Akış, her yıl gittiği Kocaeli'deki anma törenlerine bu yıl sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı. Dumlupınar'ın güvertesindeki ve köprü üstündeki 5 asker kazadan sağ kurtulurken, dışarıya çıkamayan 81 personel şehit düşmüştü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dumlupınar’ın son tanığı vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN