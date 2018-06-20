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‘Erdoğan’ın kararlı duruşu terörü bitirecek’

Giriş Tarihi: 20.6.2018
‘Erdoğan’ın kararlı duruşu terörü bitirecek’
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde görev yaparken, 14 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen er Mustafa Göksal'ın ailesi, evlat acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor. Adana'da yaşayan, yaz aylarında oğullarının doğup büyüdüğü Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Günpınar Mahallesi'ne gelen Göksal çiftinin, oğulları Mustafa Göksal'ın adının doğduğu sokağa verilmesi için belediyeye yaptığı başvuru kabul edildi. Anne Zeynep Göksal ve Baba Mehmet Göksal, Terörü bitirecek olan tek kişi Erdoğan. Onun kararlı duruşu terörün kökünü kazıyacak' dedi.
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‘Erdoğan’ın kararlı duruşu terörü bitirecek’
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