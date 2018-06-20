FETÖ sanıkları adil yargılama sürecini sabote ediyor

Başbakanlık avukatı Hayrettin Bıyıklıoğlu: "Darbe davalarında sona gelince sanıklar, inkar taktiğinden davaları uzatma stratejisine geçti. Savunma yapmaktan kaçarak davaların karara bağlanmasını engellemek isteyen sanıklar, bu tutumlarıyla örgüt adına hareket ettiklerini bir kez daha ortaya koymuştur. Uluslararası hukuk otoriterlerince kabul görmüş usul kaidelerince yargılama yapan mahkemeler, savunma hakkının en iyi şekilde kullanılması için çaba gösterirken, bazı sanık avukatları da tıpkı müvekkilleri gibi süreci sabote etme girişiminden geri durmuyor. Seçim yaklaştıkça darbe sanıklarını ilginç bir heyecan sardığını görüyoruz. Ara verilen davaların bir sonraki duruşmasının 24 Haziran seçimlerinden sonraya bırakılması için ısrar eden sanıklar, mevcut siyasal konjonktürün değişmesiyle içeriden çıkacaklarını zannediyorlar"

Yargılanmasına devam edilen darbe girişimi davalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bıyıklıoğlu, bu yılın sonunda söz konusu davaların büyük kısmının karara bağlanacağını ifade etti.

Davaların ilk günlerinde, suç üstü yakalanan sanıkların çok sayıda somut delile rağmen inkar taktiğine başvurduklarını hatırlatan Bıyıklıoğlu, sanıkların yargılama sürecini sekteye uğratmak için artık yeni stratejiler geliştirdiklerine dikkati çekti.

Bıyıklıoğlu, duruşma sürelerini uzatmak için sanıkların yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Darbe davalarında sona gelince sanıklar inkar taktiğinden davaları uzatma stratejisine geçti. Savunma yapmaktan kaçarak davaların karara bağlanmasını engellemek isteyen sanıklar, bu tutumlarıyla örgüt adına hareket ettiklerini bir kez daha ortaya koymuştur." tespitini yaptı.

Sanıkların bu girişimine bazı sanık avukatlarının da duruşmalara gelmeyerek katkı verdiğini ifade eden Bıyıklıoğlu, "Uluslararası hukuk otoriterlerince kabul görmüş usul kaidelerince yargılama yapan mahkemeler, savunma hakkının en iyi şekilde kullanılması için çaba gösterirken, bazı sanık avukatları da tıpkı müvekkilleri gibi süreci sabote etme girişiminden geri durmuyor." diye konuştu.

"MADEM SUÇSUZLAR, NEDEN KAÇIYORLAR"

Avukat Bıyıklıoğlu, darbenin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin görülen davaların, sanık ve avukatlarının davayı uzatma girişiminin en çok görüldüğü dosyalar arasında yer aldığını söyledi.

Sanık ve avukatlarına iddianamenin ulaştırılmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini ancak söz konusu tarafların savunma yapmak için hazır olmadıklarını iddia ettiklerini aktaran Bıyıklıoğlu, dosyanın tamamının verilmesine rağmen savunma hazırlığı yapılamadığı gerekçesinin inandırıcı olmadığının altını çizdi.

Bıyıklıoğlu, "Aylar öncesinden hazırlanan duruşma listesine rağmen sanıklardan bazıları sırası geldiği halde savunma yapmaktan kaçıyor. Daha sonra bu sanıkların avukatları da duruşmalara gelmeyerek savunma alınmasını engelledi. Mahkeme de yasanın vermiş olduğu yetkiyi kullanarak 15 sanığın dosyasını ana davadan ayırdı. Madem suçsuzlar, neden savunma yapmaktan kaçtıklarını merak etmiyor değilim." ifadelerini kullandı.

"İÇERDEN ÇIKACAKLARINI ZANNEDİYORLAR"

Sanıkların davaları uzatma girişiminin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin yaklaşmasıyla daha da yoğunlaştığına işaret eden Bıyıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Seçim yaklaştıkça darbe sanıklarını ilginç bir heyecan sardığını görüyoruz. Ara verilen davaların bir sonraki duruşmasının 24 Haziran seçimlerinden sonraya bırakılması için ısrar eden sanıklar, mevcut siyasal konjonktürün değişmesiyle içeriden çıkacaklarını zannediyorlar. Ancak şunu bilmeliler ki bağımsız mahkemeler konjonktüre göre hareket etmez. Zaten milletimizle bu davaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Davaların karara bağlanmasını engellemeye yönelik her türlü girişime rağmen darbeciler ceza almaktan kurtulamayacaktır."