Kandil’e doğru PKK’ya ağır darbe

Kuzey Irak'ta adım adım ilerleyen Mehmetçik, Türkiye sınırın 40 km içeriye girdi ve Kandil'e dayandı. Son harekâtta teröristlerin sözde kongre yaptıkları kamp vurularak kullanılamaz hale getirildi, sözde üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir'de de kontrolü ele aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'de toplantı halindeki teröristler vuruldu" açıklaması yaparken, PKK elebaşlarının bir araya gelerek toplantı yaptıkları 400 kişi kapasiteli Surede Kampı'ndaki barınağın akıllı mühimmatla vurulduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen 35 terörist arasında örgütün silahlı kanadı HPG'nin sözde askeri konsey üyelerinin de aralarında bulunduğu bildirildi. Batı Kandil bölgesindeki Bokriskan, Surede ve Zergele kampındaki 4 telsiz komuta merkezi de vurularak teröristlerin iletişimleri kesildi. Yine bu kampların çevresindeki hâkim tepelere yerleştirilen uçaksavar batarya mevzileri imha edildi.



SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Teröristlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılandığı Bradost bölgesinde kontrolün Mehmetçiğin eline geçmesiyle birlikte Kandil'e kaçmak zorunda kalan 700 teröristin bu bölgelerde silah ve mühimmatı da bıraktıkları öğrenildi. Güvenlik güçleri Kandil'in en kritik geçiş noktası olan Barazgir Vadisi'nde de kontrolü sağladı.

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