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’ta terör operasyonu: 8 tutuklama

Son dakika haberi... 'ta / terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 25 şahıstan 8’i tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:23

Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünün / terör örgütüyle mücadele kapsamında yürütmüş olduğu operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütünü sosyal medya üzerinden övücü, yüceltici içerikli paylaşımlar yapan, Bulanık ilçesinde özerklik açıklamasına katılan, terör örgütü propagandasına dönen örgüt mensubu cenazesine katılan şahıslara yönelik 12, 13 ve 14 Haziran 2018 tarihlerinde Muş merkez, Bulanık, Varto ve Malazgirt ilçelerinde operasyon yapıldığı belirtildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 25 şahıs, adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 8'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 14'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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Muş’ta terör operasyonu: 8 tutuklama
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