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"Terör örgütü / leri etkilemeye çalışıyor" iddiası

ve ilçelerinde, terör örgütü /'nın propagandasını yaptıkları, halkı örgüt adına tehdit ettikleri ve 'daki lerde vatandaşın oylarını etkilemeye çalıştıkları öne sürülen 15 kişi yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:40
Terör örgütü PKK/KCK seçimleri etkilemeye çalışıyor iddiası

'da, terör örgütü /'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına tehdit ettikleri vatandaşların 'daki lerde oylarını etkilemeye çalıştıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi, bazı kişilerin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle kent merkezi ve Karayazı, Tekman, Karacoban ile Hınıs ilçelerinde yaşayan vatandaşları terör örgütü PKK/KCK adına tehdit ettikleri yönünde ihbarlar aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu kişilerin ayrıca terör örgütünün propagandası yaptıkları vatandaşların kullanacakları oyları etkilemeye çalıştıkları yönünde tespitler yapan polis, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, bu çerçevede kent merkezi ile söz konusu 4 ilçede, sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, Z.M, E.K, A.İ, O.Ö, M.R.K, M.A.T, K.E, A.E, A.S, Y.S, M.D.İ, A.K, Y.P, R.K, A.K. yakalandı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda yakalanan zanlıların bulundukları adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi.

Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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"Terör örgütü PKK/KCK seçimleri etkilemeye çalışıyor" iddiası
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