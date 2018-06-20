Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar santrali ihalesi ekimde yapılacak

Albayrak, Tuzla İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 24 Haziran seçimlerinin kritik bir viraj olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE, EN ÖNEMLİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ"

24 Haziran seçimlerinin, oy vermenin de ötesinde bir süreç olduğunu ifade eden Albayrak, AK Parti iktidarlarında Türkiye ekonomisinin dört kattan fazla büyüdüğünü ve Türkiye'nin bölgesindeki en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini anlattı.

TERÖRE DESTEK VEREN GÜÇLER...

Albayrak, Türkiye'nin özellikle son 5 yıldır, içeride ve dışarıdaki terör örgütleri ile onlara destek veren küresel güçler tarafından organize edilen operasyonlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah bu defa tarih güçlünün değil, haklının zaferini yazacak"

"REKOR BÜYÜMEYE RAĞMEN..."

Türkiye'nin rekor büyümesine rağmen, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının seçim öncesinde not düşürdüğüne işaret eden Albayrak, "Tüm bu saldırılarda ve girişimlerde yer alanlar, hiçbir ortak zemini olmamasına rağmen, tek bir noktada buluşuyor. O da Türkiye'yi yıkmak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yıkmak, itibarsızlaştırmak." diye konuştu.

Albayrak, muhalefetin tek önemli motivasyonunun ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik ektikleri nefret tohumu olduğunu belirtti. Albayrak, şöyle konuştu:

"Bugün dillerinden düşen nefret söyleminde, iftiralarda yurt dışı terör örgütü, PKK, FETÖ'nün imzası yok mu? 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından bombalanan Gazi Meclis'te ellerine FETÖ'nün verdiği paçavraları sallayanlar bunlar değil miydi? Başörtüsünün üniversitelerde, kamuda serbest bırakılmasına karşı çıkanlar bunlar değil miydi? 2013'te, '2018'de herkese zorla başörtüsü taktıracaklar' demişler. 2018 geldi, geçiyor. Öyle bir durum yok ortada. 10 yıllarca bu ülkenin potansiyeli ve enerjisini sahte korkularla yok ettiler.

Kandil operasyonuna karşı CHP-HDP'den kirli ittifak

KİRLİ İTTİFAK!

Sırtını Kandil'e dayayanlar bunlar değil mi? Doğuyu, Güneydoğu'yu yakanlar, yıkanlar... Suruç'ta yaşananlar, videoları izledik. Saldırı anı ortada. Ortaya atılan iddiaların tamamının yalan ve iftira olduğu açık. İnsan utanır ama utanmaları da yok ki. Bursa'da şehit annesinin tepkisine tahammül edemeyenler, Türkiye'yi kamplaştırma noktasına getiriyor. Beş benzemezi bir araya getiren bu akıl ve plan emin olun bu topraklarda yazılmadı. Beş benzemez hangi akıl ve planla bir araya geliyor. 'Herkese 3-5 bin dağıtacağız' diyorlar. Sonra da dükkanları kapatacağız herhalde. Biliyorsunuz, 90'larda öyle bir hikaye oldu, 2001'de de ekonomik kriz. O yüzden, birilerinin ekonomi diye bir derdi yok."

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK"

Albayrak, 16 yıllık tecrübeyle dünyanın gittiği yeri iyi okuyarak, "Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim" ve benzeri başlıklar altında çok kapsamlı bir dönüşüm yaşanacağını anlattı.

Son iki yılda enerji teknolojileri başta olmak üzere çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Albayrak, Türkiye'nin ilk, dünyanın da en büyük deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali ihalesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu yeni santral bin 200 megavat kapasitede, dünyanın en büyüğü olacak. En ileri teknolojiyle yapılacak. Asgari yüzde 60 yerlilik şartıyla türbinler üretilecek. Bir rüzgar türbini 8 bin parçadan oluşuyor. Sanayimiz işin içinde olacak, OSB'lerimizle birlikte yapacağız. Bu projenin ihale tarihini yarın açıklıyoruz. Ekim gibi ihalesi yapılacak, 4 aylık bir hazırlık süreci veriyoruz. Yüzde 80 yerli mühendis şartıyla bu dönüşümü başlatıyoruz. Türkiye, sadece yatırım çeken büyüyen ekonomisiyle değil, Ar-Ge geliştiren bir ülke olarak da ihracat üssü olacak. Her yıl 3-5 bin megavat yenilenebilir enerji için, 5-10 milyar dolar ekipman ithalatı yapıyoruz. Türbinler, güneş panelleri Türkiye'de üretildiği gibi bölgede ihracat anlamında da büyük bir pazar açacağız. Bunu kendi insan kaynağımızla yapacağız."