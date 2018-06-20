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Vatan için Erdoğan’ın yanındayız

Anne Sema Topal: Türk askeri ’ye girmeseydi, hainler buraya gelecekti. Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz

BETÜL USTA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018
Vatan için Erdoğan’ın yanındayız
Fırat Kalkanı Harekatı esnasında 'da şehit düşen Tank Uzman Onbaşı Mücahit Emre Topal'ın annesi Sema Topal SABAH'a konuştu.
Türkiye'nin topraklarında yürüttüğü sınır ötesi harekâtların yerinde alınmış bir karar olduğunu düşünen şehit anası Sema Topal, "Türk askeri Suriye'ye girmeseydi, hainler buraya gelecekti. Vatanımızı kan gölüne çevireceklerdi. Benim oğlum orada vatanı için isteyerek şehit düştü. Bir oğlum daha var. O da abisini örnek alıyor. Bizi oğlumun şehadeti sonrası siyasi olarak provoke etmek isteyen çok insan oldu. Onlara gereken cevabı verdik, vermeye devam ediyoruz. Vatanı milleti için canını hiçe sayan insanlar olarak bundan önce de Cumhurbaşkanımızın yanındaydık, bundan sonra da onun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Oğlunun mezarını her gün ziyaret ettiğini söyleyen anne Topal, devletin oğlunun şehadeti sonrasında her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı 'ın telefonla arayarak kendilerine taziyelerini ilettiğini belirten şehit anası "Ben çocuklarımı vatanına milletine bağlı insanlar olarak yetiştirdim. Oğlum arkadaşlarıyla namaza gittiğinde şehit olmak için dua eden bir gençti. Oğlumun şehadeti sonrası bizi siyaseten tahrik etmek isteyenler oldu. Oğlunun orada ne işi var diyorlardı. Benim evladım oraya Rabbi için, vatanı için gitti. Şerefiyle savaştı ve şehit düştü. Biz Allah'a inandık, iman ettik. Hepimizin alacağı nefes belli, bir gün hepimiz öleceğiz. Allah oğlum gibi şerefi ile Rabbine kavuşanlardan eylesin" diye konuştu.



ANNE BURADA HAÇLI SEFERİ VAR!
Oğlunun milli bilinci yüksek bir asker olduğunu söyleyen anne "Telefonda konuşurken 'Anne burada Haçlı Seferi var, İyi ki burada vatan için, bayrak için mücadele ediyorum' derdi. Harekât esnasında bizleri görmek için izne gelmişti. "Kardeşlerim oradayken ben duramıyorum" deyip izni bitmeden geri döndü. Benim oğlumun davasına inancı işte böyle güçlüydü" diye konuştu.

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