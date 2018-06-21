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‘4 milyon ya güvenli liman olduk’

Giriş Tarihi: 21.6.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Dünya genelinde 65 milyonun üzerinde zorunlu nedenlerle yerlerinden edilmiş insan ve 22 milyondan fazla mülteci bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Suriye ve Irak'ta yaşanan krizler karşısında ülkemizin sergilediği vicdani tavır, milletimizin alicenaplığını, yardımseverliğini ve insani değerlere bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Demokrasi ve insan haklarının beşiği olma iddiasındaki pek çok Batılı ülke dikenli teller arkasına saklanırken, Türkiye 4 milyon ya güvenli bir liman olmuştur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yayımladığı mesajında, mültecilere her zaman kucak açan Türkiye'nin şefkatin, merhametin ve vicdanın sesi olduğunu belirterek, "Mülteci meselesi sadece ekonomik ve siyasi bir mesele değil, ahlaki ve insani bir meseledir" ifadesini kullandı.
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‘4 milyon sığınmacıya güvenli liman olduk’
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