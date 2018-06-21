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'teki / davasında karar

Son dakika haberi... kullandıkları belirlenen 2 eski öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çaptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 14:30
Gaziantep'teki FETÖ/PDY davasında karar

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada yargılanan iki eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İbrahim Halil Ataş ve Özdemir Çuhadar ile avukatları katıldı.

SANIK ATEŞ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Ataş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, " kullanmadım, tespit ve değerlendirme tutanağındaki kişileri tanımıyorum. 'ya son dönemde yatırılan para, sattığımız tarlanın parasıdır. Çağrı üzerine yatırmadık. O parayı daha sonra babamın tedavisinde kullandım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Özdemir Çuhadar da suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandıklarını, örgüt elebaşı 'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdıklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Gaziantep'teki FETÖ/PDY davasında karar
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