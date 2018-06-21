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Ticaret Odası Başkanı'nın davası görüldü

'de / soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın duruşması görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 12:47
Kayseri Ticaret Odası Başkanı'nın FETÖ davası görüldü

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Hiçyılmaz savunmasında, hiçbir hain yapı içerisinde yer almadığını öne sürerek, "Bu şanssız süreçte KTO Başkanlığından istifa etmek istediğimi söyledim. Görüştüğüm bazı üst düzey yöneticiler, istifa etmeme gerek olmadığını söyledi." dedi.

Eski KTO Başkanı Hiçyılmaz'ın avukatı da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 'nun sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kayseri Ticaret Odası Başkanı'nın FETÖ davası görüldü
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