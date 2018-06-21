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Son dakika: 'da / operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberi.. 'daa üzerinden terör örgütü / propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 12:08
Son dakika: Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üzerinden terör örgütü / propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, dün operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 704 mermi, 1 adet SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 mermi, 1 adet Walter marka ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Son Dakika: Darbeci hainlerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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Son dakika: Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
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