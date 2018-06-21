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Zonguldak merkezli "kripto" / operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker adliyeye getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 09:49
Zonguldak merkezli kripto FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 12 Haziran'da Zonguldak, İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

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Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu
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